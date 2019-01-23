Silvan Emniyet Müdürü kaçakçılıktan tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ö. ile 4'ü polis toplam 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı. Tutuklananların arasında ilçe emniyet müdürü de var.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de olduğu bildirildi.

OPERASYONDA EMNİYET MÜDÜRÜ DE YAKALANDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, iki kişi serbest bırakıldı.