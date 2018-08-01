Silivri’de korku dolu anlar!

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Silivri D-100 karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erol Çetintaş yönetimindeki otomobil D-100 karayolunda ilerlerken aniden yanmaya başladı.

Aracın motor kısmında alevlerin yükseldiğini gören Çetintaş aracını yol kenarında durdurdu. Çetintaş ve araçta bulunan eşi ile iki çocuğu son anda araçtan inerken otomobil alevler içinde kaldı.

Alevlerin metrelerce yükseldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.