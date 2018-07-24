İSTANBUL Silivri'de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı.
Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.
Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı.
Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Silivri'de caddeleri su bastı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER