Silindirin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan işçi Mecit Kuş, silindirin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Başiskele Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol asfaltlama çalışması sırasında meydana gelen kazada, sıcak asfalt döküldüğü anda yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen belediye işçisi Mecit Kuş, manevra yapan silindirin altında kaldı. Çevredekilerin bağrışmaları üzerine olayı fark eden iş makinesinin operatörü hemen aracı durdurdu. Ağır yaralanan Mecit Kuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mecit Kuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.