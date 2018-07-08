Şile'de serinlemek için denize giren iki kişi boğuldu!

İstanbul Şile Sofular Mahallesi'nde bulunan Babsu Plajı'nda serinlemek için denize girenler, saat 15.00 sıralarında iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma ve Cankurtaran ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde, Abdurahman Alemdar (1978) ile Ahmet Kaya'nın, serinlemek için girdikleri denizde boğuldukları belirlendi.