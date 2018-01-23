Sıla'yı yerden yere vurdu rezil etti hem de sosyal medyada!

Geçtiğimiz Ekim ayında "Anlatsam Geçer mi?" isimli bir şiir kitabı çıkardı Sıla. Onun şu an gündeme gelmesinin sebebi ise kitabın kısa süre içinde 25. baskıya ulaşması. Bu arada Sıla'nın daha önce yaptığı bir röportajda şiir tarzıyla ilgili yaptığı bir açıklama var: "Severek okuduğum her şairi en az bir kez kıskandım. Ama özgün bir doğam var benim. Yer yer yabaniyim bile. Hep kendi biçemimin peşinde oldum. Öyle olmalıyım diye değil, öyleyim."