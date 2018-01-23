Sıla'yı yerden yere vurdu rezil etti hem de sosyal medyada!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Sıla Gençoğlu. Oyuncu Ahmet Kural ile herkes evlilik haberi beklerken onlar ayrılık haberi verdi. Her şey Sıla'nın bir anda Ahmet Kural'ı Instagram da takipten çıkarması ve birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmesi ile başladı. Önce hiç kimse inanmadı. Büyük ihtimalle inanmayanlardan biri yine Ahmet Kural'ın kendisiydi. Çünkü Sıla'nın bunları yaptığı sırada Ahmet Kural, sosyal medyada herhangi bir hamle yapmamıştı.
Ta ki o güne kadar. Ahmet Kural ayrılık açıklaması sonrası Sıla'yı takipten çıkardı ve birlikte oldukları fotoğrafları sildi. Ayrlık sebebi olarak ortada elle tutulur bir şey yoktu. Daha sonra ise Sıla'nın, Okan Can Yantır ile olan bir fotoğrafı ortaya çıktı ve ayrılığa bu buluşmanın neden olduğu iddia edildi. Söylentilere göre Dilan Deniz Çiçek'in eski sevgilisi olan Okan Can Yantır ile Sıla'nın akşam yemeği Ahmet Kural ile arasını açmıştı. İddialar bu yönde ilerlerken Sıla'nın şimdilerde de sosyal medya ile başı dertte.
Geçtiğimiz Ekim ayında "Anlatsam Geçer mi?" isimli bir şiir kitabı çıkardı Sıla. Onun şu an gündeme gelmesinin sebebi ise kitabın kısa süre içinde 25. baskıya ulaşması. Bu arada Sıla'nın daha önce yaptığı bir röportajda şiir tarzıyla ilgili yaptığı bir açıklama var: "Severek okuduğum her şairi en az bir kez kıskandım. Ama özgün bir doğam var benim. Yer yer yabaniyim bile. Hep kendi biçemimin peşinde oldum. Öyle olmalıyım diye değil, öyleyim."
Şimdi önce gelin Sıla'nın şiirlerinden birkaçına bakalım ve ardından sosyal medyada Sıla'yı adeta yerine dibine sokan o yorumlara bakalım. Sıla'nın kitabından seçilen ve sosyal medyada çok tartışma yaratan şiirlerden bazıları şöyle:
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