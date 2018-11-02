Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Ünlü şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından ‘Şüpheli’ olarak ifadeye çağırıldı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine başvurduklarını belirterek Ahmet Kural'a karşı başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıklarını belirtti. Epözdemir, "6284 sayılı kanun (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" dedi.

"ÜÇ AY KORUMA KARARI VERİLDİ"

"Ne kadar uzaklaştırma kararı verildi?" sorusuna Epözdemir, "Üç ay koruma verdi. Evden uzaklaştırmadan tutun da işyerine uzaklaştırmaya kadar, kitle iletişim araçlarından rahatsız etmemeye kadar geniş sıkalada bir çok konuda verdi" diye cevap verdi. "Koruma kararı ne zaman çıktı?" sorusuna ise avukat Epözdemir, "Koruma kararı dün itibariyle çıktı henüz bir aşma yok. Aşma olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aşılmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu. Sıla, daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.

"KARŞILIKLI İTİŞME OLDU"

Sıla Gençoğlu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ahmet Kural, Kanal D Haber'e açıklamalarda bulundu. "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm.'' diyen Kural, ''Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!" ifadelerini kullandı.

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