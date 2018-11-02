  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Sıla'nın darp iddiasıyla şikayetinin ardından oyuncu Ahmet Kural savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:32 - Güncelleme: 02-11-2018 10:32

Ünlü şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından ‘Şüpheli’ olarak ifadeye çağırıldı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"
Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine başvurduklarını belirterek Ahmet Kural'a karşı başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıklarını belirtti. Epözdemir, "6284 sayılı kanun (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" dedi.

"ÜÇ AY KORUMA KARARI VERİLDİ"
"Ne kadar uzaklaştırma kararı verildi?" sorusuna Epözdemir, "Üç ay koruma verdi. Evden uzaklaştırmadan tutun da işyerine uzaklaştırmaya kadar, kitle iletişim araçlarından rahatsız etmemeye kadar geniş sıkalada bir çok konuda verdi" diye cevap verdi. "Koruma kararı ne zaman çıktı?" sorusuna ise avukat Epözdemir, "Koruma kararı dün itibariyle çıktı henüz bir aşma yok. Aşma olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aşılmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu. Sıla, daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.

"KARŞILIKLI İTİŞME OLDU"
Sıla Gençoğlu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ahmet Kural, Kanal D Haber'e açıklamalarda bulundu. "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm.'' diyen Kural, ''Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!Tuğba Ekinci'den Sıla'yı döven Ahmet Kural'a destek!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural ifadeye çağrıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • k.k.k 02 Kasım 2018 11:11 Ben artık kadına yapılan şiddetin kesinlikle, affa girmeden hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hergün en az 5 falaka ( el ve ayak ) cezasına çarptırılmasını istiyorum bunu yapanların.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Sıla
SILA KİMDİR?

17 Haziran 1980 doğumlu olan Sıla, aslen Denizlilidir. Sıla'nın soyadı ise Gençoğlu'dur. Sıla kendiyle aynı ismi taşıyan ilk solo albümü ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı ve şöpret oldu. SONY BMG ta

DEVAMI » Ahmet Kural
AHMET KURAL KİMDİR?

Sıla ile yaşadığı aşk ile magazin gündemine oturan Ahmet Kural nereli kaç yaşında aslen nereli biliyor musunuz? Ahmet Kural'ın anne ve babası ile özel hayatından bilgiler. Ünlü oyuncu ve komedyen Ahmet Kural, 10 Kasım 198

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro