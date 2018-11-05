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Sıla'ya destek veren Pınar Altuğ'u linç ettiler

Sıla'ya destek veren Pınar Altuğ'u linç ettiler

Pınar Altuğ, Sıla'nın Ahmet Kural'dan dayak yediği iddialarının ardından ünlü şarkıcıya destek vermek için bir paylaşımda bulundu. Takipçilerinden sert yorumlar alan Pınar Altuğ'un olumsuz eleştirilere cevabı sert oldu.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 16:11 - Güncelleme: 05-11-2018 16:11

Şarkıcı Sıla'nın oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan dayak yediği iddialarının ardından sosyal medya bu konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla dolup taştı. Özellikle pek çok oyuncu kadın şiddet gören hemcinslerinin yanında olduklarını gerek paylaşımlarıyla ve gerekse yazdıklarıyla ortaya koydu. Bu isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ oldu.

Yıllar önce kadına şiddetle ilgili olarak katıldığı bir sosyal sorumluluk kampanyasının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ fotoğrafın altına yapılan yorumlara tepkisini göstermekten geri durmadı. Kendisini samimiyetsizlikle suçlayan takipçilerine Pınar Altuğ’un yanıtı son derece sert oldu.

"SİZ İNSANLARA ÖRNEK OLMALISINIZ"
İşte Pınar Altuğ'un paylaşımıyla ilgili yapılan yorumlar ve onun cevapları:

Takipçi yorumu: "Ben şunu merak ediyorum, filmlerde her pisliği yapın! Şiddet, korku, tecavüz, taciz... Daha sonra da televizyonda, sosyal medyada şiddete, tecavüze istismara karşıyız deyin! Sizin yaptığınız elma ağacının altında patates beklemek gibi bir şey… Siz artistler, şarkıcılar, topçular insanlara örnek olmalısınız ama nerede bu kabiliyet…"

Pınar Altuğ: "Siz sanırım benim bugüne kadar içinde olduğum yapımlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilsiniz. Öncelikle elinizdeki internet imkanlarını araştırmak amaçlı kullanmanızı, sonrasında etrafa saldırmanızı tavsiye ederim. En azından komik duruma düşmezsiniz."

Takipçi yorumu: "Öldürülen kenar mahalledeki kadın kardeşlerimiz için sesiniz hiç çıkmadı! Ne oldu, biriniz iki tokat yeyince ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz."

Pınar Altuğ: "Bu fotoğraf çok uzun zaman önce kadına şiddete karşı çekilmiş bir fotoğraftır, kampanya için… Ama siz nasıl bakmak isterseniz öyle görürsünüz tabii. Ben de size sormak isterim, siz bugüne kadar ne yaptınız?"

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  • Misafir 05 Kasım 2018 16:33 sıla sılasına dönebilir.

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