Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır iddiası

Bir televizyon programında, Sıla'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Bir televizyon programında, Sıla'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Programın sunucularından Sinem Yıldız, ünlü şarkıcının, Okan Can Yantır ile birliktelik yaşadığını ifade edildi. Sıla'nın, Okan Can Yantır'la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf ocak ayında sosyal medyaya düşmüştü. Ünlü şarkıcının menajeri Serkan Güney ise şunları söylemişti:Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır. Twitter

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Bir televizyon programında, Sıla'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Programın sunucularından Sinem Yıldız, ünlü şarkıcının, Okan Can Yantır ile birliktelik yaşadığını ifade edildi. Sıla'nın, Okan Can Yantır'la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf ocak ayında sosyal medyaya düşmüştü. Ünlü şarkıcının menajeri Serkan Güney ise şunları söylemişti:Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır. Twitter

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Google Plus

2 5

Bir televizyon programında, Sıla'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Programın sunucularından Sinem Yıldız, ünlü şarkıcının, Okan Can Yantır ile birliktelik yaşadığını ifade edildi. Sıla'nın, Okan Can Yantır'la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf ocak ayında sosyal medyaya düşmüştü. Ünlü şarkıcının menajeri Serkan Güney ise şunları söylemişti:Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır. Twitter

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