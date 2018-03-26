Sıla'nın son halini görenler şoke oldu herkesin ağzı açık kaldı

Sıla Türkiye'nin en güzel ve en başarılı kadınlarından biri. Hali ve tavrıda cabası, neredeyse herkes ona bayılıyor. Bir süre önce Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başlayan Sıla, Ahmet Kural'la en beğenilen çift haline gelmişlerdi. Ancak olmadı Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Sıla'nın herkesi şoke eden imaj değişiklikleri de böyle başladı. Ancak Sıla'nın son hali 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İşte Sıla'nın son hali.