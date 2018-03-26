Sıla'nın son halini görenler şoke oldu herkesin ağzı açık kaldı

Sıla Türkiye'nin en güzel ve en başarılı kadınlarından biri. Hali ve tavrıda cabası, neredeyse herkes ona bayılıyor. Bir süre önce Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başlayan Sıla, Ahmet Kural'la en beğenilen çift haline gelmişlerdi. Ancak olmadı Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Sıla'nın herkesi şoke eden imaj değişiklikleri de böyle başladı. Ancak Sıla'nın son hali 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İşte Sıla'nın son hali.
Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra adı son zamanlarda Can Yantır ile aşk yaşadığı iddaalarına karışan şarkıcı Sıla önceki gün Atatürk havaalanında görüntülendi. Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken Sıla'nın gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi.
Havaalanında karşısında muhabirleri gören Sıla koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi. Muhabirlerin “Can Yantır ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorusuna “Arkadaşlar daha önce gereken cevabı verdim. Konser için İspanya'ya gidiyorum. Kolay gelsin” demekle yetindi.
İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ AŞKLA BAŞLADI; Oyuncu Ahmet Kural’la ayrıldıktan sonra kısa aralıklarla imaj değişikliğini yaptığını gördüğümüz Sıla, havalimanında yine farklı biri olarak muhabirlerin karşısına çıktı. Sürekli olarak saçıyla oynayan ve hatta verdiği konserlerde giydiği cüretkar kıyafetlerle hakkında silikon taktırdığı iddiaları bile dolaşan şarkıcının hızına yetişmek pek de mümkün görünüyor.
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