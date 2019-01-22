Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

Eski sevgilisi Ahmet Kural'la darp iddiaları nedeniyle mahkemelik olan Sıla, geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisi Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince ortalık karıştı. Armani aşk iddialarını kesin bir dille yalalarken Sıla'dan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Herkes 'ikili aşk mı yaşıyor?' sorusunun yanıtını merak ederken ünlü şarkıcı şimdi de başka bir erkekle yakalandı.

Hayranları tarafından görüntülenen Sıla'nın yanındaki gizemli erkekle samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde ikilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla’ya sarılarak öptüğü görülüyor.

HAZER ARMANİ'YLE OLAY GÖRÜNTÜLER: Geçtiğimiz hafta Sıla ve Hazer Armani, arabanın arka koltuğunda kafa kafaya ve el ele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılmışlardı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edilmişti.