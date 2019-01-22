Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

Eski sevgilisi Ahmet Kural'la mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisi Hazer Amani ile sarmaş dolaş yakalanan Sıla'nın şimdi de başka bir erkekle görüntüleri sızdı.

Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

Eski sevgilisi Ahmet Kural'la darp iddiaları nedeniyle mahkemelik olan Sıla, geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisi Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince ortalık karıştı. Armani aşk iddialarını kesin bir dille yalalarken Sıla'dan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Herkes 'ikili aşk mı yaşıyor?' sorusunun yanıtını merak ederken ünlü şarkıcı şimdi de başka bir erkekle yakalandı.

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Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

Hayranları tarafından görüntülenen Sıla'nın yanındaki gizemli erkekle samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde ikilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla’ya sarılarak öptüğü görülüyor.

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Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

HAZER ARMANİ'YLE OLAY GÖRÜNTÜLER: Geçtiğimiz hafta Sıla ve Hazer Armani, arabanın arka koltuğunda kafa kafaya ve el ele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılmışlardı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edilmişti.

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Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

Aşk iddialarının patlaması üzerine ilk konuşan ve o görüntüleri yalanlayan taraf Hazer Amani olmuştu. Amani Sıla ile bir proje için bir araya geldiğini ve bu projenin yakında ortaya çıkacağını ileri sürmüştü.

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