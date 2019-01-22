Sıla'nın şok görüntüleri sızdı! MasterChef Hazer Amani'den sonra bir erkek daha

Eski sevgilisi Ahmet Kural'la darp iddiaları nedeniyle mahkemelik olan Sıla, geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisi Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince ortalık karıştı. Armani aşk iddialarını kesin bir dille yalalarken Sıla'dan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Herkes 'ikili aşk mı yaşıyor?' sorusunun yanıtını merak ederken ünlü şarkıcı şimdi de başka bir erkekle yakalandı.

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