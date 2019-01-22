Sıla'nın sızan son görüntüleri olay! Sarmaş dolaş biriyle yakalandı ki...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Sıla cephesinde sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Masterchef jüri üyesi Hazer Amani ile yakalanan Sıla şimdi de başka bir adamla sarmaş dolaş halde yakalandı...

Son günlerdin en olaylı ve en çok konuşulan isimlerinin başında şarkıcı Sıla geliyor. Bir dönem sadece güçlü sesi ve yorumu ile gündem olan Sıla'nın adının karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Twitter

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Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiası ile mahkemeye başvuran ve davacı olan Sıla'nın adı magazin sayfalarından inmiyor. Son olarak Masterchef yarışmasının jüri üyesi olan Hazer Amemi ile bir arabada baygın bir halde sarmaş dolaş yakalanan Sıla o görüntülerin ardından sessizliğe gömülmüş ve bir açıklamala yapmamıştı. Twitter

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KİM BU GİZEMLİ ERKEK: Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sıla geçtiğimiz gün bir mekanda yanında bir adamla görüntülendi. Zaman zaman çok samimi anlar yaşayan ikilinin o anları kameralara yakalandı. Twitter

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