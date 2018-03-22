Sıla'nın keyfi yerinde! Aşk sorularına gülüp geçti

Sıla, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir’deki Aliye Meyhane’de buluştu. Ahmet Kural’dan ayrıldıktan kısa süre sonra adı Okan Can Yantır’la anılmaya başlanan Sıla, yeni aşk dedikodularıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Sıla'nın keyfi yerinde! Aşk sorularına gülüp geçti

Sıla Gençoğlu Ahmet Kural'la kısa bir süre önce ayrılmıştı. Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra Okan Can Yantır'la yakınlaştığı ve ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Öte yandan Sıla'nın Hollanda konserindeki fotoğraflarındaki göğüs dekoltesi Sıla Gençoğlu silikon mu taktırdı iddialarına neden oldu. Sıla Gençoğlu tüm bu iddialara yanıt verdi. İşte Sıla Gençoğlu'nun yanıtı...

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Sıla'nın keyfi yerinde! Aşk sorularına gülüp geçti

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödülleri’nin töreninde konuşan Sıla Gençoğlu iddialara son noktayı koydu. Sıla: “Aşk da, estetik de yok!” dedi ve ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü aldıktan sonra ekledi “İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek.

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Sıla'nın keyfi yerinde! Aşk sorularına gülüp geçti

Öte yandan Sıla, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir’deki Aliye Meyhane’de buluştu. Keyfi çok yerinde görünen ve mekanda sık sık kahkahaları çınlayan şarkıcı, yaklaşık üç saatin sonunda restorandan ayrıldı.

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Sıla'nın keyfi yerinde! Aşk sorularına gülüp geçti

Ahmet Kural’dan ayrıldıktan kısa süre sonra adı Okan Can Yantır’la anılmaya başlanan Sıla, yeni aşk dedikodularıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

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