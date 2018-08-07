Sıla'nın flamingo deniz yatağı keyfi

Bu yaz havuzları dolduran havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Alessandro Ambrosio'nun oğluyla flamingo üzerinde havuz keyfinden, Chiara Ferragni'nin pizza şeklindeki havuz yatağına ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Bu isimlere son olarak Türkiye'den Sıla eklendi. Konser yorgunluğunu atmaya çalışan 38 yaşındaki şarkıcı görüntülenmemek için tercih ettiği otelde, flamingo deniz yatağında keyif yaparken görüntülenmekten kaçamadı.

3 SAAT GÜNEŞİN ALTINDA KALDI: Temmuz ortasından bu yana art arda konserler veren Sıla yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Pop yıldızı, kendisi için tahsis edilen villanın havuzunda flamingo ile keyif yaparken görüntülendi. Yaklaşık 3 saat bu halde güneşin altında kalan Sıla arkadaşları ile sohbet etti, telefonlara cevap verdi. Keyfi hayli yerinde olan Sıla, Eylül sonuna kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahneye çıkacak.