Sıla'nın dillere pelesenk şarkılarının ilham kaynağı bakın neymiş

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla her konserinde hayranlarına keyifli anlar yaşatan Sıla, şarkılarının ilham kaynağını açıkladı. Güzel şarkıcı Harbiye'de verdiği konserde, "Ben de şarkılarımın çoğunu ayrılık kısımlarında yazdım" dedi.

Sıla'nın dillere pelesenk şarkılarının ilham kaynağı bakın neymiş

Sıla Gençoğlu Harbiye'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Güzel sanatçı Balmain ve Douze Studyo elbiseleriyle yine göz kamaştırdı. 6 bölümden oluşan On’dan Kalan konser serisini seyircilere anlatırken Ayrk kısmında büyük alkış alan Sıla, “Sizde mi en çok ayrılığı seviyorsunuz. Ben de şarkılarımın çoğunu ayrılık kısımlarında yazdım" dedi.

111
Sıla'nın dillere pelesenk şarkılarının ilham kaynağı bakın neymiş

Sıla, dün akşam 64’üncü yaşına giren Sezen Aksu’yu da unutmadı. Sıla, “ O bizim hayatımıza çok girdi, çok dokundu ona çok borcumuz var” diyerek Sezen Aksu’nun Belalı’ şarkısını söyledi. Tüm şarkı boyunca Minik Serçe’nin fotoğraflarının yer aldığı Harbiye’deki dev barkovizyonda İyi ki doğdun Sezen Aksu yazısı yazılıydı.

211
Sıla'nın dillere pelesenk şarkılarının ilham kaynağı bakın neymiş

Konserin ikinci yarısına başlarken de yine Minik Serçe’yi unutmayan Sıla, “En az bir Sezen Aksu şarkısı dinlemeden ayrılık olmaz” dedi.

311
Sıla'nın dillere pelesenk şarkılarının ilham kaynağı bakın neymiş

Sıla’nın benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan Edip Akbayram da bu akşam burada demesi üzerine Harbiye’deki binlerce kişi ayağa kalkarak usta sanatçıyı alkışladı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro