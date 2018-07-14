Sıla'nın dillere pelesenk şarkılarının ilham kaynağı bakın neymiş

Sıla Gençoğlu Harbiye'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Güzel sanatçı Balmain ve Douze Studyo elbiseleriyle yine göz kamaştırdı. 6 bölümden oluşan On’dan Kalan konser serisini seyircilere anlatırken Ayrk kısmında büyük alkış alan Sıla, “Sizde mi en çok ayrılığı seviyorsunuz. Ben de şarkılarımın çoğunu ayrılık kısımlarında yazdım" dedi.
Sıla, dün akşam 64’üncü yaşına giren Sezen Aksu’yu da unutmadı. Sıla, “ O bizim hayatımıza çok girdi, çok dokundu ona çok borcumuz var” diyerek Sezen Aksu’nun Belalı’ şarkısını söyledi. Tüm şarkı boyunca Minik Serçe’nin fotoğraflarının yer aldığı Harbiye’deki dev barkovizyonda İyi ki doğdun Sezen Aksu yazısı yazılıydı.
Konserin ikinci yarısına başlarken de yine Minik Serçe’yi unutmayan Sıla, “En az bir Sezen Aksu şarkısı dinlemeden ayrılık olmaz” dedi.
Sıla’nın benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan Edip Akbayram da bu akşam burada demesi üzerine Harbiye’deki binlerce kişi ayağa kalkarak usta sanatçıyı alkışladı.
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