Sıla'nın avukatından flaş açıklama! Ahmet Kural...

Ahmet Kural'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir'den geldi.

Sıla'nın avukatından flaş açıklama! Ahmet Kural...

İşte Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir'in açıklaması: "29 Ekim 2018 günü gece 04:00 sularında meydana gelen olay ile ilgili Hukuk Devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanmış ve olaya ilişkin hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız.

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Sıla'nın avukatından flaş açıklama! Ahmet Kural...

Müvekkilim Sıla Gençoğlu’nun yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında yer alan müvekkil ifadesi, hastane raporu ve tanık anlatımları itibariyle olayın nasıl gerçekleştiği net bir şekilde ortadadır.

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Sıla'nın avukatından flaş açıklama! Ahmet Kural...

Bu hukuki ve fiili hakikate rağmen, kaynağını ve amacını bildiğimiz şekilde olayın oluş şekline ilişkin yazılı ve görsel basında maksatlı ve kötü niyetli haberler yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

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Sıla'nın avukatından flaş açıklama! Ahmet Kural...

Müvekkilin yaşadığı ve maruz kaldığı bu travmatik olayın sebebinin müvekkilin ayrı oldukları dönemde bir başka erkek arkadaşının olduğunu itiraf etmesi olduğu iddiası tamamen gerçek dışı ve kötü niyetli olup, müvekkilin maruz kaldığı şiddeti toplum nezdinde meşru ve anlatılabilir kılmak amacıyla ortaya atılmıştır. Bu yolla müvekkile karşı uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddet adeta “haklıymış” gibi gösterilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

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