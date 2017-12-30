Silahlı saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı

Emniyet müdürü Oleh Bekhin açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındı.
Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz." dedi.
Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.
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