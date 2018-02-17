Silahlı çatışmada ölen gencin son anları ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrasında hayatını kaybeden Serhan Aras ve yaralıların kanlar içinde yerde yattıkları anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, 11 Şubat Pazar günü Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak’ta Serhan Aras, ağabeyi Erhan Aras ve Özkan E’ye ait parkeci dükkanında meydana gelmişti. İddialara göre iş yerine gelen Muhammet K., İrfan A., Murat G., Cabir A., S.K. ve M.A. ile dükkanda bulunan Serhan Aras, Erhan Aras ve Özkan E. arasında tartışma çıkmıştı. Taraflar arsındaki tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Savaş alanına dönen sokakta çatışmada iş yeri sahibi Özkan E., Serhan Aras, Muhammet K., İrfan A., Murat G., Cabir A. ve Erhan Aras yaralanırken, S.K. ve M.A. da olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Serhan Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışma anlarının hemen sonrası, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların korku ve panik içinde olduğu o anlarda bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Serhan Aras’ın ölmeden önceki son anları kaydedildi. Görüntüde Serhan Aras ve diğer yaralılar kanlar içinde yerde yatarken çevredeki vatandaşların ise yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştığı görünüyor.

  • Güncel 17 Şubat 2018 16:36
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