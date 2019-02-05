Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kurdurun Ulan!

Dün Ataşehir'de bir açılışta konuşan Sedat Peker, kendisini dinlemeye gelen taraftarlarına silahlanma çağrısı yapmış ve şunları söylemişti:
-"Silah iyi insanların elinde bir güvencedir. Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna".
Bu sözler sosyal medyada infial yaratınca Peker'den bir açıklama daha geldi.
"KURUDUN ULAN KUDURUN": Gelen eleştirler üzerine Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Sedat Peker, şunları söyledi;
"Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.." ifadelerini kullandı.
Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun..— Sedat Peker (@sedat_peker) 4 Şubat 2019
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