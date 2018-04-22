Silahla kafeteryayı bastı: Bakan Soylu arayıp ikna etti!

TRABZON'da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle kafeteryaya giren bir kişi etrafa rastgele ateş etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşen silahlı kişi ikna olarak eylemini bitirdi.

Silahla kafeteryayı bastı: Bakan Soylu arayıp ikna etti!

Trabzon kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken adının Uğur K. olduğu öğrenilen kişi ikna edilmeye çalışıldı.

122
Silahla kafeteryayı bastı: Bakan Soylu arayıp ikna etti!

Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

222
Silahla kafeteryayı bastı: Bakan Soylu arayıp ikna etti!

Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Uğur K. kişi uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

322
Silahla kafeteryayı bastı: Bakan Soylu arayıp ikna etti!

BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kafeteryanın balkonundan pompalı tüfekle ateş eden Uğur K.'yı telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti.

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro