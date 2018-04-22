Silahla kafeteryayı bastı: Bakan Soylu arayıp ikna etti!

Trabzon kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken adının Uğur K. olduğu öğrenilen kişi ikna edilmeye çalışıldı.