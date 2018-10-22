Sıla'dan Ahmet Kural'a olay gönderme: Bekarlığı tasvip etmiyorum

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'la barışan Sıla'yı dinlemek için gelen 5 bin kişi yer bulamayınca konseri ayakta izlemek zorunda kaldı. Sevenlerine seslenen Sıla, "Bekarlığı tasvip etmiyorum" diyerek kafalarda soru işaretine neden oldu.

