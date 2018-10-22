Sıla'dan Ahmet Kural'a olay gönderme: Bekarlığı tasvip etmiyorum

Güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu, güz konserleri kapsamında Bursa'ya gitti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Sıla, On'dan Kalan Şarkılar konserini binlerce kişiye seslendirdi.
Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'la barışan Sıla'yı dinlemek için gelen 5 bin kişi yer bulamayınca konseri ayakta izlemek zorunda kaldı. Sevenlerine seslenen Sıla, "Bekarlığı tasvip etmiyorum" diyerek kafalarda soru işaretine neden oldu.
Barışma haberleriyle gümdemde olan Sıla'nın bu sözleri Ahmet Kural'a bir mesaj olarak yorumlandı.
Yaklaşık 2 saati aşkın sürede sahne alan Sıla dinleyicilerine kariyerinin 10. yılını On'dan Kalan Şarkılar adını verdiği konser serisiyle tamamladı.
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