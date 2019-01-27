Sıla'dan Ahmet Kural'a bir şok daha! Bu sefer olay bambaşka

Gündemden bir türlü düşmeyen ve sürekli yeni olayların yaşandığı şarkıcı Sıla'nın oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiası nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak. Davanın günü beklenirken Sıla'dan jet bir hamle daha geldi. Sıla, davanın görülmesi öncesinde, Kural ve avukatı hakkında savcılığa şikayette bulundu.

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