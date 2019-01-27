Sıla'dan Ahmet Kural'a bir şok daha! Bu sefer olay bambaşka

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dayak attığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ahmet Kural'a Sıla tarafından bir dava daha açıldı.

Sıla'dan Ahmet Kural'a bir şok daha! Bu sefer olay bambaşka

Gündemden bir türlü düşmeyen ve sürekli yeni olayların yaşandığı şarkıcı Sıla'nın oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiası nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak. Davanın günü beklenirken Sıla'dan jet bir hamle daha geldi. Sıla, davanın görülmesi öncesinde, Kural ve avukatı hakkında savcılığa şikayette bulundu.

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Sıla'dan Ahmet Kural'a bir şok daha! Bu sefer olay bambaşka

Sıla Gençoğlu, savcılığa bulunduğu şikayette Ahmet Kural ve avukatının, olaydan 18 saat sonra bir ortamda şarkı söylerken çekilen videosunun üzerinde tahrifat yaptıklarını öne sürdü.

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Sıla'dan Ahmet Kural'a bir şok daha! Bu sefer olay bambaşka

MANİPÜLASYON AMAÇLANDI: Sözcü'nün haberine göre Sıla Gençoğlu adına avukatı tarafından verilen şikayet dilekçesinde, Sıla’nın yüzündeki morlukların göründüğü 6 saniyelik kısmın kesilerek, videonun tahrif edildiği, bununla da soruşturmada manipülosyan yapılmak istendiğinin amaçlandığı ileri sürüldü.

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Sıla'dan Ahmet Kural'a bir şok daha! Bu sefer olay bambaşka

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME: Dilekçede, Ahmet Kural hakkında, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarından, avukatı hakkında da, bu suçlamaların yanı sıra, “görevi kötüye kullanma” suçlamasından soruşturma başlatılması talep edildi.

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