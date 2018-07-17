Sıla yeni albümü hakkında konuştu

Programın açılışını ‘Yan Benimle’ şarkısıyla yapan Sıla, yoğun geçen konser maratonunda enerjisini ekibine borçlu olduğunu söyledi.

2007 yılından beri aynı sahneyi paylaştıklarını belirten 38 yaşındaki sanatçı, artık aile gibi olduklarını vurguladı. Konser zamanlarından kolay kolay demoralize olmadığını anlatan Sıla, “Aslında konsere çıkmak benim için şartel işi. Çıkarken bir şarteli kaldırıyorum, bitince indiriyorum. Kolay kolay demorolize olmam” diye konuştu.

YENİ ALBÜM: Yeni albüm çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiğini belirten Sıla, “12 - 13 yeni şarkı olacak ve hepsi yeni. Ama iki tane de cover şarkı hazırladık. Biri ‘Ağla Halime’, diğeri de sürpriz olsun” şeklinde konuştu.