Sıla ve Hazer Amani gece yarısı arabada yakalandı! Aşk bombası patladı

TV8'deki bir program ile tanınan ünlü şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla aynı arabada sarmaş dolaş yakalandı, ünlü şefin eşi Deniz Mumcuoğlu buna ne diyecek...

Çok konuşulacak magazin bombası dün akşam patladı! Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve tanınan ünlü şef Hazer Amani Beşiktaş'ta bir arabada sarmaş dolaş bir halde kameralara yakalandı. Twitter

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Arka koltukta kafa kafaya ve elele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edildi. Twitter

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HAZER AMANİ'NİN PARMAĞINDAKİ ALYANS: Flaşların patladığından habersiz olan ikili bir süre araç içinde uyumaya devam etti. Kırmızı ışıkta duran arabada ise Hazer Amani'nin parmağındaki alyans dikkat çekti. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.



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