Sıla ve Ahmet Kural kavgasında bomba iddia! Kavgaya hangi kadın sebep oldu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve sıla arasındaki darp skandalı dallanıp budaklanıyor. Taraftarların avukatlarından peş peşe kafa karıştıran açıklamalar gelirken gündeme başka bir iddia bomba gibi düştü.

Geçtiğim Perşembe günü Sıla'nın Ahmet Kural'a 3 ay boyunca koruma kararı aldıran darp iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sıla'nın adliye çıkışı yaptığı açıklamalar ve suç duyurusunda sonra Ahmet Kural'da bir açıklama yapmıştı.

Bu gün adliyeye ifade vermeye gidecek olan Ahmet Kural "Başta sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim." açıklamasının sosyal medyadan yaptı.

Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra ortaya akıllara durgunluk veren bir iddia atıldı. İddialara göre Ahmet Kural Sıla'ya ayrılma sürecinde herhangi bir ilişkisi olup olmadığını sordu. Sıla önce cevap vermedi ama daha sonra ortaya atılan Okan Can Yantır ilişkisini doğruladı. Duyduklarında sonra sinirlerine hakim olamayan Ahmet Kura önce Sıla'yı evden kovdu. Ancak Ahmet Kural'ın evinden gitmeyeceğini söyleyen Sıla, Ahmet Kural'a bardak fırlattı ve bunun üzerine ortalık karıştı.

Bu iddilalar ortada konuşurken deprem etkisi yaratacak başka bir iddia ortalığı birbirine kattı. Ahmet Kural Sıla'nın şarkıcı Zinet Sali ile görüşmesini istemiyordu. Söylemezsem Olmaz Programı sunucu Bircan Bali'nin iddiasına göre Zinet Sali ve Sıla arasında farklı yakınlaşma olduğu için Ahmet Kural'ın Sıla'nın görüşmesini istemediğini söyledi.