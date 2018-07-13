Sıla, Kate Moss'a özendi!

Sıla’nın 5 günlük Harbiye konser serisinin ilki dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. Sıla'nın İngiliz model Kate Moss'un Met Gala 2018'de giydiği Saint Lauren imzalı elbisenin aynısını tercih etmesi dikkat çekti.

Sıla, Kate Moss'a özendi!

Sıla’nın 5 günlük Harbiye konser serisinin ilki dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. Beş günlük konser maratonun ilkinde 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği şarkıları seslendiren Sıla, üç saat sahnede kaldı.

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Sıla, Kate Moss'a özendi!

Sahneye konserin ilk yarısında Paris’ten özel olarak seçtiği Saint Laurent ikinci yarısında da A46 Tuvanam kostümleriyle çıkan güzel sanatçı Harbiye konserleri için 14 farklı kostüm tasarlattı. Sıla'nın İngiliz model Kate Moss'un Met Gala 2018'de giydiği Saint Lauren imzalı elbisenin aynısını tercih etmesi dikkat çekti

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Sıla, Kate Moss'a özendi!

44 yaşındaki Kate Moss Met Gala'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi.

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Sıla, Kate Moss'a özendi!

Hayranları için küçük bir sürpriz hazırlayan Sıla, yeni albümünde yer alacak olan ‘Boş Ev’ şarkısını da ilk defa seslendirdi

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