Sıla ile sarmaş dolaş yakalanan Hazer Amani ortaya çıktı!

Darp iddiaları nedeniyle eski sevgilisi Ahmet Kural'la mahkemelik olan Sıla, geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisi Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince ortalık karışmıştı. Herhes çiftin aşk yaşadığını konuşurken ilk yalanlama Hazer Amani'den gelmiş "aşk yok proje var" demişti. Bütün bu olaylardan sonra Sıla'dan tek bir açıklama gelmemişti. Ortalıklarda görünmeyen Hazer Amani ise ilk defa görüntülendi. Sıla ile ilgili sorulara ise Amani bakın ne cevap verdi.

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