Sıla ile sarmaş dolaş yakalanan Hazer Amani ilk kez ortaya çıktı!

Darp iddiaları nedeniyle eski sevgilisi Ahmet Kural'la mahkemelik olan Sıla, geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisi Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince ortalık karıştı. Herhes çiftin aşk yaşadığını konuşruken ilk yalanlama Hazer Amani'den gelmiş "aşk yok proje var" demişti. Bütün bu olaylardan sonra Sıla'dan tek bir açıklama gelmemişti. Ortalıklarda görünmeyen Hazer Amani ise ilk defa dün akşam görüntülendi. Sıla ile ilgili sorulara Amani bakın ne cevap verdi.

MasterChef Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu'nun sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Hazer Amani yaptığı açıklamada Sıla'yla bir proje için bir araya geldiklerini söylemiş ve aralarında bir şey olmadığını anlatmıştı.

"Eşim, Sıla'yla tanışmıyor" diyen Amani, eşiyle evleri ayırdıklarını da açıklamıştı. Hazer Amani bu olayın ardından ilk kez görüntülendi.

Akaretler'de kameralara yansıyan Amani, muhabirlerin Sıla Gençoğlu ile sarmaş dolaş görüntülenmesiyle ilgili sorduğu sorulara "Ben söyleyeceğimi zaten söyledim daha fazla şey söylemek istemiyorum" dedi.