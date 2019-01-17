Sıla ile Hazer Amani gece yarısı arabada yakalandı! Aşk bombası patladı

Çok konuşulacak magazin bombası dün akşam patladı! Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve tanınan ünlü şef Hazer Amani Beşiktaş'ta bir arabada sarmaş dolaş bir halde kameralara yakalandı.
Arka koltukta kafa kafaya ve elele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkili birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gitti.
İLK YALANLAMA HAZER AMANİ'DEN: Aşk iddialarınn patlaması üzerine ilk konuşan ve yalanlayan Hazer Amani oldu. Hazer Amani şarkıcı Sıla ile bir proje için bir araya geldğini ve bu projenin yakında ortaya çıkacağını duyurdu.
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