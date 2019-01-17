Sıla ile Hazer Amani gece yarısı arabada yakalandı! Aşk bombası patladı

Çok konuşulacak magazin bombası dün akşam patladı! Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve tanınan ünlü şef Hazer Amani Beşiktaş'ta bir arabada sarmaş dolaş bir halde kameralara yakalandı.

HAZER AMANİ'NİN PARMAĞINDAKİ ALYANS: Flaşların patladığından habersiz olan ikili bir süre araç içinde uyumaya devam etti. Kırmızı ışıkta duran arabada ise Hazer Amani'nin parmağındaki alyans dikkat çekti. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.

İLK YALANLAMA HAZER AMANİ'DEN: Aşk iddialarınn patlaması üzerine ilk konuşan ve yalanlayan Hazer Amani oldu. Hazer Amani şarkıcı Sıla ile bir proje için bir araya geldğini ve bu projenin yakında ortaya çıkacağını duyurdu.