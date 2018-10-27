Sıla Gençoğlu evlilik ve çocuk şartı iddiaları hakkında bakın ne dedi!

Ahmet Kural'la barışmasını evlilik ve çocuk şartına bağladığı yönünde hakkında haberler yapılan Sıla Gençoğlu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Sıla Gençoğlu evlilik ve çocuk şartı iddiaları hakkında bakın ne dedi!

Oyuncu Ahmet Kural ile yeniden aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Güzel şarkıcı bakım yaptırmak için geldiği kuaföründen çıkarken görüntülendi.

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Sıla Gençoğlu evlilik ve çocuk şartı iddiaları hakkında bakın ne dedi!

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, beş saatlik bakım sonrası çıkış kapısında görülen Sıla Gençoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ahmet Kural'la barışmasına evlilik ve çocuk şartı koyduğu iddialarını yalanlayan Sıla, "Çıkan haberleri biz de gazetelerden okuyoruz" dedi.

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Sıla Gençoğlu evlilik ve çocuk şartı iddiaları hakkında bakın ne dedi!

Evlilik düşünmediklerini söyleyen Sıla, ailelerinin tanıştığı haberlerinin de asılsız olduğunu sözlerine ekledi.

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Sıla Gençoğlu evlilik ve çocuk şartı iddiaları hakkında bakın ne dedi!

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