Sıla Gençoğlu evlilik ve çocuk şartı iddiaları hakkında bakın ne dedi!

Oyuncu Ahmet Kural ile yeniden aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Güzel şarkıcı bakım yaptırmak için geldiği kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, beş saatlik bakım sonrası çıkış kapısında görülen Sıla Gençoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ahmet Kural'la barışmasına evlilik ve çocuk şartı koyduğu iddialarını yalanlayan Sıla, "Çıkan haberleri biz de gazetelerden okuyoruz" dedi.