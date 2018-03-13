Sıla Gençoğlu Ahmet Kural'ı unutamamış öyle bir şey paylaştı ki

Kısa süreli de olsa Sıla Gençoğlu - Ahmet Kural aşkı herkesin hayranlıkla baktığı, imrendiği bir aşk hikayesi olmuştu. Aşkları öylesine masum ve samimiydi ki bir anda sosyal medyanın en gözde ikilisi olmuşlardı. "Ahmet Kural'ın Sıla'ya baktığı" gibi bakmak sevgiliye bakışın en derin ve anlamlı halinin ifadesi olmuştu tüm zihinlerde. Ancak bu efsane aşkın bitişi de efsane oldu. Ayrılığın sebebinin Ahmet Kural'ın Sıla'ya kıskançlığı sebebiyle tokat attığı iddiasıyla gerçekleştiği gündeme geldi. Ancak ne Ahmet Kural ne de Sıla Gençoğlu ayrılıklarının sebebine dair bir açıklama yaptı.
İşte bu söylentiler zihinleri meşgul ederken Sıla sosyal medya hesabı Instagram'dan eski sevgilisi Ahmet Kural'ı, onu halen unutmadığını ima eden sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından 'Sıla' adını taşıyan bir kayık fotoğrafını paylaşan Sıla bu karenin altına yazdığı ''O kayığa binip gitmek öyle zor değil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin. Güzel haftalar'' notuyla evlilik yolunda giden ilişkisini bitirdiği Ahmet Kural'a mesaj verdi.
Bu paylaşıma gelen yorumlar Sıla'nın Ahmet Kural'a büyük bir taş attığı ve oyuncuya dair hâlâ daha bir şeyler hissetmeye devam ettiği şeklinde yorumlandı.
BEYAZ'DAN AHMET KURAL'A SILA GÖNDERMESİ: Geçen hafta Beyaz Show'a konuk olan Ahmet Kural'a Beyaz'ın yaptığı Sıla göndermesi olay oldu. Şarkıcı Sıla'yla aşk yaşadıktan sonra ayrılan Ahmet Kural, Beyaz'ın Sıla göndermesini duyunca bir an dondu kaldı. Daha sonra ise Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını söyleyerek durumu toparlamaya çalıştı.
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