Sıla Gençoğlu Ahmet Kural'ı unutamamış öyle bir şey paylaştı ki

Kısa süreli de olsa Sıla Gençoğlu - Ahmet Kural aşkı herkesin hayranlıkla baktığı, imrendiği bir aşk hikayesi olmuştu. Aşkları öylesine masum ve samimiydi ki bir anda sosyal medyanın en gözde ikilisi olmuşlardı. "Ahmet Kural'ın Sıla'ya baktığı" gibi bakmak sevgiliye bakışın en derin ve anlamlı halinin ifadesi olmuştu tüm zihinlerde. Ancak bu efsane aşkın bitişi de efsane oldu. Ayrılığın sebebinin Ahmet Kural'ın Sıla'ya kıskançlığı sebebiyle tokat attığı iddiasıyla gerçekleştiği gündeme geldi. Ancak ne Ahmet Kural ne de Sıla Gençoğlu ayrılıklarının sebebine dair bir açıklama yaptı.