Sıla dayak görüntüleri yayınlandı Ahmet Kural bu hale getirdi

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." dedi. Sıla'nın dayak görüntüleri de ortaya çıktı.

Ahmet Kural Sıla'yı dövdü ve dayak görüntülerini basınla paylaştı. Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." dedi. Sıla'nın dayak görüntüleri de ortaya çıktı. Şikayet dosyasına eklenen görüntülere Sıla'nın yırtılan kıyafetleri de delil olarak eklendi. İşte Sıla'nın dosyaya giren o dayak görüntüleri:

AHMET KURAL İÇİP DÖVMÜŞ : Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü olay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda meydana gelmiş. Ahmet Kural'ın evinde saat 04.00 sularında yaşanan olayda ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla verdiği ifadede Ahmet Kural'ın yaptıklarını şöyle anlattı: "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı".

ŞOFÖRÜ KURTARDI : Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından kurtarıldığına söylüyor.



SILA'NIN DAYAK GÖRÜNTÜLERİ : Sıla'nın savcılığa sunduğu dayak görüntülerinde yediği dayaktan kollarının morarmış olduğu ve sıyrıklar oluştuğu görülüyor. Haber Global'den Selahattin Günday'ın haberine göre ünlü sanatçı yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadı.

HİZMETÇİLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU: Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık olarak gösterdi.

YIRTIK KIYAFETLERİ DE DELİL: Avukat tarafından savcılığa sunulan 'delil' niteliğindeki dayak fotoğraflarına Sıla'nın yırtılan kıyafetleri de dahil edildi. Sıla'nın yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığı, annesinin İzmir'den yanına gelmesi sonrasında cesaretini toplayıp hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORMUŞ : Savcılığa verilen şikayet dilekçesine göre Ahmet Kural genç şarkıcıya galiz küfürler edip defalarca 'seni öldürürüm, seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Ahmet Kural darp sırasında da Sıla'nın kıyafetlerini yırtmış.

3 GÜN NİYE BEKLEDİ? : Dayak olayının yaşandığı 29 Ekim'den sonra günlerce kendini toparlamaya çalışan Sıla, ailesinin de desteği ile ancak bugün savcılığa gidip olayı kamuoyu ile paylaşabildi Avukatı ünlü şarkıcının psikolojik olarak çok etkilendiğini savcılık dilekçesinde belirtti.

ADLİYEYE AVUKATI İLE GİTTİ: Sıla Gençoğlu bugün adliyeye giderek Ahmet Kural'dan resmi olarak şikayetçi olup koruma talebinde bulundu. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Sıla, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla birşey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.

DARP, PSİKOLOJİK ŞİDDET, HAKARET: Avukatı Rezan Epözdemir ise, daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, "Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla hanımın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda." ifadesini kullandı.

3 AY KORUMA KARARI: Avukat Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzalaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

AHMET KURAL'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ DE DÖVMÜŞ: Ahmet Kural'ın bir önceki sevgilisi de dayak iddiasında bulunmuştu. Ancak eski nişanlısı Burcu Kıratlı Ahmet Kural'ı savunarak "değil parmak, kalp bile kıramaz" demişti.