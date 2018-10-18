Sıla da teyit etti: Ahmet Kural'la her şey yolunda

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf ikilinin barıştıklarını teyit eden ilk somut delildi. Sıla Gençoğlu'da Ahmet Kural’la barışmasını doğruladı. Güzel şarkıcı “Evet, her şey yolunda” diye konuştu. “Düğün ne zaman?” sorusuna da tebessüm etmekle yetindi.