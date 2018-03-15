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Sıla Aydın kimdir? Eşi Mehmet Aydın nereye kaçtı karısını da...

Sıla Aydın kimdir? Eşi Mehmet Aydın nereye kaçtı karısını da...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın firar etti. Yurt dışına kaçan Çiftlikbank sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu söyleniyor. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın Soysal ise mahkemece tutuklandı. Karısı Sıla Aydın itirafları sonrasında gözaltına alınmıştı.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 09:51 - Güncelleme: 15-03-2018 09:51

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’ın nerede olduğuna ilişkin ifşayı eşi Sıla Aydın yapmıştı. Karısı Sıla Aydın Soysal'ın iddiasına göre Mehmet Soysal kardeşi Fatih Soysal ile birlikte önce Dubai'ye kaçtı. Mehmet Soysal oradan da Uruguay'a gitti. Mehmet Soysal ve kardeşinin orada da şirketi olduğu söyleniyor. Karısı Sıla Aydın'ın dediğine göre bu şirkete 40 milyon lira para transfer etti.

Mehmet Aydın firar ederken açıklamaları ile gündeme oturan Sıla Aydın dün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik ise Sıla Aydın Soysal'ın tutuklanmasına hükmetti.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ SILA AYDIN KİMDİR : Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 20 yaşında. Bursa'da yaşayan Sıla Aydın aslen Samsunlu. Sıla Aydın eşi Mehmet Aydın'dan ocak 2018 tarihinde boşanma sürecine girdiğini açıklamıştı. Sıla Aydın'ın bir oyunculuk ve cast ajansına kaydı bulunuyor. Sıla Aydın eşinden ayrıldığını açıkladıktan sonra Soysal olan kızlık soyadını kullanmaya başlamış.

Sıla Aydın eşi Mehmet Soysal'ın kendisini de ölümle tehdit ederek şunları söylüyor;

-"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplantıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."

İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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