Sıla anne oldu ilk iş Instagram'ından fotoğraf paylaştı

Bir dönem verdiği pozlarla olay yaratan Sıla Şahin anne oldu. Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'a kapak olan Sıla Şahin, futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenmişti. Çift mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.

"O ORADA"; Şahin, yeni dünyaya gelen erkek bebeğinin ayaklarının fotoğrafını Instagram'da "O orada" notuyla paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Sıla Şahin Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında; 1985 yılında Almanya Berlin’de dünyaya gelen Sıla Şahin Sıla Türk asıllı Alman fotomodel ve oyuncudur. Almanya’da Gute Zeiten, schlechte Zeiten dizisinde Ayla Özgül ismi ile rol almış ve Almanya’da tanınmıştır.

2011 yılında Alman Playboy dergisine verdiği pozlar ile ünlenen Sıla Şahin’in babasının hiç bir dine mensup olmadığı, annesinin ise Hristiyan olduğu açıklanmıştır. Babası da bir aktör olan Sıla Şahin yaşantısını Almanya Charlottenburg’ta sürdürmektedir.



