Sıla Ahmet Kural'dan ilk kez dayak yememiş! Korkunç detay ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması Türkiye'nin gündemine bomba otururken Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz, bugün korkunç olayın iç yüzünü kaleme aldı. Ahmet Kural'ın daha önce Naz Çekem ve Ekşisözlük yazarı bir kadına da saldırı girişiminde bulunduğunu hatırlatan Mehmet Coşkundeniz, 29 Ekimde yaşanan korkunç olayın Sıla'ya ilk şiddet girişimi olmadığını vurguladı. Coşkundeniz yazısında şunları dile getirdi;
"Sıla ile Ahmet Kural’ın barışıp yeniden aşk yaşamalarıyla ilgili 21 Ekim’de bu köşede “Ex’ten next olur mu?” başlıklı bir yazı yazmıştım. Eski sevgiliden yeni sevgili olunmayacağını anlatmaya çalıştığım yazımda, Ocak ayındaki Ahmet Kural-Sıla ayrılığının şiddet nedeniyle olduğunu, Sıla’nın bir erkekle yemek yerken çekilen fotoğrafını gören Ahmet Kural’ın sevgilisini kollarından tutup sarstığını belirtmiştim.
Ve şu soruyu sormuştum: “Peki, ne değişti de yeniden bir araya geldiler? Ahmet Kural artık pamuk gibi bir insan mı oldu? Sıla bu kıskançlıkları tolere edecek seviyeye mi geldi?” Ne yazık ki hiçbiri olmamış. Gelinen nokta çok vahim.
SILA CANINI ZOR KURTARMIŞ: İki gündür okuyorsunuz, izliyorsunuz. Ahmet Kural, bu kez Sıla’ya öldüresiye şiddet uygulamış. Kafasını duvarlara vurmuş, yerlerde sürüklemiş, kül tablasıyla saldırmış, ölümle tehdit etmiş. 29 Ekim’de sabaha karşı 04.00’te Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde yaşanan olayın detayları kan dondurucu. Sıla canını zor kurtarmış.
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