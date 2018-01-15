9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden cumartesi günü kötü haber gelmiş, iki ünlü ismin yollarını ayırdıkları öğrenilmişti. Durum, Sıla'nın Ahmet Kural'ı takipten çıkararak fotoğraflarını silmesiyle anlaşılmıştı. Sıla'nın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı. İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
Sosyal medyada, ; “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğenen Sıla, 'Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?' sorularının sorulmasına neden oldu.
Öte yandan Yılmaz Odabaşı'nın, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise deyim yerindeyse Ahmet Kural'ı çileden çıkartacak. Odabaşı, Sıla- Ahmet Kural ayrılığını öğrenince sosyal medya hesabından esprili bir dille yorum yapıp, "Sıla'ya da ben talibim:):) Zaten şiir de yazıyormuş..." yazdı.
İŞTE YILMAZ ODABAŞI'NIN O PAYLAŞIMI: Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Yılmaz Odabaşı takipçilerine böyle sitem etti..
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