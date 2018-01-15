Sıla Ahmet Kural'dan ihanet yüzünden mi ayrıldı?

9 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet Kural çiftinden cumartesi günü kötü haber gelmiş, iki ünlü ismin yollarını ayırdıkları öğrenilmişti. Durum, Sıla'nın Ahmet Kural'ı takipten çıkararak fotoğraflarını silmesiyle anlaşılmıştı. Sıla'nın çevresi de ayrılığı doğrulamıştı. İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.