Sıla Ahmet Kural dayak olayına ünlülerden çok sert tepki

ÜNLÜ şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu.

Sıla Ahmet Kural dayak olayına ünlülerden çok sert tepki

ÜNLÜ şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gelen Sıla, Ahmet Kural’a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." dedi.

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Sıla Ahmet Kural dayak olayına ünlülerden çok sert tepki

Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarının yanıtlayan Sıla, çok fazla konuşmak istemediğini belirterek "Ahmet Kural’dan şikayetçiyim" dedi. Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu.

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Sıla Ahmet Kural dayak olayına ünlülerden çok sert tepki

GÜLBEN ERGEN: Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” o kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bir sus ve uzakl

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Sıla Ahmet Kural dayak olayına ünlülerden çok sert tepki

DEMET AKALIN: Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir... yanındayım her zaman

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