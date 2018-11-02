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Sıla Ahmet Kural dayak görüntüleri ortaya çıktı üstü parçalanmış

Sıla Ahmet Kural dayak görüntüleri ortaya çıktı üstü parçalanmış

Ahmet Kural'ın sarhoş olup Sıla Gençoğlu'nu dövdüğünün ortaya çıkması deprem etkisi yarattı. Sıla'nın dayak görüntüleri ve yırtılan kıyafetleri savcılığa delil olarak sunuldu.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 05:00 - Güncelleme: 02-11-2018 05:00

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." dedi. Sıla'nın dayak görüntüleri de ortaya çıktı.

AHMET KURAL İÇİP DÖVMÜŞ : Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü olay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda meydana gelmiş. Ahmet Kural'ın evinde saat 04.00 sularında yaşanan olayda ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla verdiği ifadede Ahmet Kural'ın yaptıklarını şöyle anlattı: "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı".

ŞOFÖRÜ KURTARDI : Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından kurtarıldığına söylüyor.

SILA'NIN DAYAK GÖRÜNTÜLERİ : Sıla'nın savcılığa sunduğu dayak görüntülerinde yediği dayaktan kollarının morarmış olduğu ve sıyrıklar oluştuğu görülüyor. Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık olarak gösterdi. Avukat tarafından savcılığa sunulan 'delil' niteliğindeki dayak fotoğraflarına Sıla'nın yırtılan kıyafetleri de dahil edildi. Sıla'nın yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığı, annesinin İzmir'den yanına gelmesi sonrasında cesaretini toplayıp hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORMUŞ : Savcılığa verilen şikayet dilekçesine göre Ahmet Kural genç şarkıcıya galiz küfürler edip defalarca 'seni öldürürüm, seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Ahmet Kural darp sırasında da Sıla'nın kıyafetlerini yırtmış. Dayak olayının yaşandığı 29 Ekim'den sonra günlerce kendini toparlamaya çalışan Sıla, ailesinin de desteği ile ancak bugün savcılığa gidip olayı kamuoyu ile paylaşabildi Avukatı ünlü şarkıcının psikolojik olarak çok etkilendiğini savcılık dilekçesinde belirtti.

Sıla'nın dayak görüntüleri çıktı Ahmet Kural kafasını duvarlara vurmuş

 

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