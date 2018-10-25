Şikayetler artınca yakayı ele verdi!

İzmit kent merkezindeki mağazalarda 3 kadının çantasından toplam 680 TL, bebek arabasına asılı çantadan ise yaklaşık 30 bin lira değerinde 4 bilezik çalan cezaevi firarisi kadın yakalandı. ŞİKAYETLER ARTINCA YAKAYI ELE VERDİ: Mağdurların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, Y.Ö.'nün, alışveriş yapan kadınların arkasından yaklaşarak, çantalarının fermuarını açıp, içindeki cüzdanı çaldığı, alışveriş yapan kadınlardan birinin yere bıraktığı çantadan parayı çaldığı, bebek arabasına asılı çantadan da altın bilezikleri çaldığı görüldü. 43 SUÇTAN SABIKA KAYDI BULUNDU: 43 suçtan kaydı bulunan, 4 ay önce Sivas'taki cezaevinden firar eden, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin liralık para cezası bulunan Y.Ö., polisin takibi sonucu İzmit Turan Güneş Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.

Y.Ö., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.