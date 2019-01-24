Şikayet etmek beynimize zarar veriyor

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırma, şikayet etmenin beynin kritik düşünme ve problem çözmeden görevli olan hippokampus bölgesine zarar verdiğini gösterd

Araştırmalar ortalama bir insanın gündelik sohbet içerisinde dakikada bir şikayet ettiğini gösteriyor. Şikayet etmek, sigara içmek ya da kahvaltıda bir kangal sucuğu bitirmek gibi keyif verici olabilse de, sağlığa da bir o kadar zararlı.

Twitter

Facebook 1 18

Beyniniz verimli olmayı sever ve gereğinden fazla efor sarf etmekten hoşlanmaz. Beyninizin çalışma şekli, tekrarlanan hareketlerin yeni nöron ağlarıyla birbirine bağlanması ve bilgi akışını sağlamasıdır. Bu şekilde ileride aynı hareketi tekrar etmesi kolaylaşır. Bu da demek oluyor ki, alışkın olduğunuz bir hareketi, yaptığınızın farkında olmadan tekrarlamanız daha olası hale gelir.

Twitter

Facebook 2 18

Bunun için beyninizi suçlayamazsınız. Kim her seferinde geçici olarak kullanacağı bi köprü inşaa etmek ister ki? Kalıcı olarak kullanacağımız köprüler inşaa etmek daha mantıklı görünüyor. Twitter

Facebook 3 18