Şikayet etmek beynimize zarar veriyor

Araştırmalar ortalama bir insanın gündelik sohbet içerisinde dakikada bir şikayet ettiğini gösteriyor. Şikayet etmek, sigara içmek ya da kahvaltıda bir kangal sucuğu bitirmek gibi keyif verici olabilse de, sağlığa da bir o kadar zararlı.
Beyniniz verimli olmayı sever ve gereğinden fazla efor sarf etmekten hoşlanmaz. Beyninizin çalışma şekli, tekrarlanan hareketlerin yeni nöron ağlarıyla birbirine bağlanması ve bilgi akışını sağlamasıdır. Bu şekilde ileride aynı hareketi tekrar etmesi kolaylaşır. Bu da demek oluyor ki, alışkın olduğunuz bir hareketi, yaptığınızın farkında olmadan tekrarlamanız daha olası hale gelir.
Nöronlarınız da bir araya gelerek daha kolay paylaşıyor ve bu şekilde aralarındaki bağ da kalıcılaşıyor. Bilim adamları bu durumu “birbirini tetikleyen nöronlar daha kolay birbirine bağlanır” diyerek açıklıyor. Sonuç olarak belli davranışlar tekrar ettikçe beyninizdeki nöronların yapısı da bu duruma uyum sağlıyor ve o davranışın ileride tekrarlanmasını sağlayacak şekilde birbirine bağlanıyor.
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