Siirt'ten çok acı haber! PKK saldırdı şehitler var

PKK terör örgütü Siisrt'te üs bölgesina saldırdı. PKK'nın hasin saldırısında 6 korucu şehit oldu, 3 korucu ve 4 asker yaralandı.

Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON: Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden 6 korucu şehit oldu. Hain saldırıda 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

VALİ HASTANEDE BİLGİ ALDI

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı.