Siirt'ten acı haber: 1 şehit, 6 yaralı!

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 7 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan korucular, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda 7 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik korucularından biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 6 güvenlik korucusu, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt'e sevk edildi.