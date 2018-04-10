Siirt'ten acı haber: 1 şehit, 6 yaralı!

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 7 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan korucular, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.