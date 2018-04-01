Siirt'teki kalleş saldırıdan bir acı haber daha!

Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı.

Siirt'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Dut (25), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.