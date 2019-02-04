Siirt'te terör örgütü PKK'ya darbe hepsi imha edildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi kırsalı ile Bitlis sınırları içerisinde terör örgütüne yönelik 5 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi. Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda teröristlerce kullanılan 9 barınak ve sığınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, 12 terörist kıyafeti, örgütsel doküman ile bazı yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.