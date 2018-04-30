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Siirt'te sıcak çatışma! Yakalanan terörist bakın kim çıktı

Siirt'te sıcak çatışma! Yakalanan terörist bakın kim çıktı

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı. Yakalanan teröristin gri listede olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 11:10 - Güncelleme: 30-04-2018 11:10

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Etkisiz hale getirine teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Siirt Eruh’da icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi" denildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kimmiş 30 Nisan 2018 11:56 Bakın kim çıktı?Sanki tanıdık biriymiş gibi.Kim çıktı? gri listede aranan biri çıktı.Gri liste ne la?

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