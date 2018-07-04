Siirt'te kaybolan genç bulundu

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.



