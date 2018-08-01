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Siirt'te elektrik çarptı 2 kişi öldü

Siirt'te elektrik çarptı 2 kişi öldü

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde elektrik çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Pervari'de yüksek gerilime kapılan Kasım İzge tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Basri Korkulu ise suda elektrik akımına kapıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 23:15 - Güncelleme: 01-08-2018 23:15

SİİRT'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde elektrik çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Pervari'nin Yağcılar ilçesindeki evinin damında yüksek gerilime kapılan Kasım İzge, helikopterle kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzge'nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Aynı gün Şirvan ilçesi Kilis köyü yakındaki Botan Çayı'nda jeneratörle balık avlayan Basri Korkulu akıma kapıldı. Sudan çıkarılan Korkulu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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